Ścieżki rowerowe do 5 km od Będzina. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 19 - 20 lutego?

Ścieżki rowerowe w okolicy Będzina

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 5 km od Będzina, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 19 lutego w Będzinie ma być 8°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 50%. W niedzielę 20 lutego w Będzinie ma być 8°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 70%.

Stopień trudności: 1

Dystans: 123,54 km

Czas trwania wyprawy: 3004 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 172 m

Suma podjazdów: 1 480 m

Suma zjazdów: 1 520 m

Trasę dla rowerzystów z Będzina poleca Aza

Traska w 65% przebiega bezdrożami.

Dane licznikowe :

Prędkość średnia 18,20

Prędkość max 41,5

Czas jazdy 7:01:45

Nachylenia średnio 2%

Nachylenie max 8%

Suma przewyższeń 775