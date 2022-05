Ścieżki rowerowe do 5 km od Będzina. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 14 - 15 maja?

Rowerem z Będzina

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 5 km od Będzina, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 14 maja w Będzinie ma być 23°C. Nie powinno padać. W niedzielę 15 maja w Będzinie ma być 23°C. Nie będzie padać.

🚲 Trasa rowerowa: Czerwony szlak wokół Libiąża

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 107,66 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 101 m

Suma podjazdów: 1 245 m

Suma zjazdów: 1 249 m

Rowerzystom z Będzina trasę poleca Aza

Czerwony szlak wokół Libiąża - szlak super oznaczony z początkiem pod Urzędem Miasta w Libiążu. Znak jest zawsze tam gdzie powinien się znajdować. Bardzo dobra robota ! Trasa przebiega lasami i mało uczęszczanymi drogami. Nad Wisłą przy ładnej pogodzie można popatrzeć na Beskidy :-) . Ładne widoki i urozmaicenie terenu pozwoli Wam nacieszyć się wycieczką. Traska w 73% przebiega bezdrożami. Łączna wysokość podjazdów 490.49 m.

