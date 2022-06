Ścieżki rowerowe do 5 km od Będzina. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 25 - 26 czerwca?

Traska prowadzi nie do końca bezdrożami ale najwidoczniej tak musiało być :-) . Klika miłych niespodzianek mnie spotkało na terenach Katowic, gdzie poprawiono oznakowania szlaków. Pojawiły się nowe tabliczki oraz nowość dla mnie - kawałki asfaltu z namalowaną strzałką kierunkową dla wybranego szlaku - rewelacja. Na Kostuchnie czerwony szlak również doczekał się modernizacji - super robota. Nic tylko jeździć. Przejazd kolejowy na ul.Niezapominajek udało mi się przejechać bez zatrzymania :-D . Łączna wysokość podjazdów 846.59 m. 75% trasy to bezdroża. Nawiguj

Dzień nie zapowiadał się najlepiej ale do odważnych świat należy :-) Pochmurnie i czasami lekki deszczyk ale prognoza była obiecująca. Traska dla lubiących trochę historii i zwiedzenia pewnych miejsc nie koniecznie na rowerze. Dużo bezdroży ( około 53% ) i ładne ścieżki w lesie, nic tylko pedałować :-) Oczywiście grunt będzie bardziej przyjazny w porze suchej :-) . Łączna wysokość podjazdów 541.80 m. Nawiguj

Wszędzie błoto więc postanowiłem trochę poszukać historii wokół siebie i postawiłem na szyby kopalniane - niestety już nieistniejące. Po niektórych został dekiel a inne przestały bezpowrotnie istnieć. Szkoda przydała by się chociaż tabliczka w miejscu gdzie kiedyś stał szyb :-( Było trochę kręcenia się i pytania ludzi ale i tak jestem zadowolony z kilku miejsc które odnalazłem. Próbowałem to zrobić latem ale bujna zieleń uniemożliwia penetrowanie terenu :-) teraz się udało... Łączna wysokość podjazdów 223.8 m Nawiguj

Tym razem wybrałem pieszy szlak czerwony - Szlak Bohaterów Wieży Spadochronowej. Początek szlaku powinien znajdować się przy Pomniku Powstańców Śląskich ale nie znalazłem ( coś mam pecha do oznaczeń początku i końca szklaku ) natomiast koniec szlaku przy zamku w Chudowie również nie znalazłem :-). Z oznakowaniem szlaku jest różnie i musiałem się wspomagać sporządzoną mapką w Traseo. W centrum Katowic pierwszy czerwony znak znalazłem na budynku Galerii Sztuki Współczesnej BWA. W Mikołowie parę razy korzystałem z mapy by odnaleźć szlak. Im bliżej Chudowa tym bardziej znaczki mi "uciekały" :-) . Szlak w 100% przejezdny, chwilami pokrywa się z okolicznymi szlakami rowerowymi. Polecam przejechanie traski w porze suchej.

48% traski to bezdroża .

