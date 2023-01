Ścieżki rowerowe do 5 km od Będzina. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 14 - 15 stycznia?

Szukasz pomysłu na trasę rowerową w pobliżu Będzina? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy odległości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 5 km od Będzina. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe niedaleko Będzina przygotowaliśmy na weekend.

Rowerem w okolicy Będzina We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 5 km od Będzina, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. 🚲 Trasa rowerowa: Szyby kopalniane część trzecia ... Stopień trudności: 1.0

Dystans: 57,91 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 95 m

Suma podjazdów: 834 m

Suma zjazdów: 850 m Trasę dla rowerzystów z Będzina poleca Aza Kolejna wyprawa i już wiem, że nie ostatnia, w poszukiwaniu szybów kopalnianych. Pogoda niezbyt łaskawa, ciągle mgła więc i zdjęcia szaro-bure. Cieszę się z odnalezienia kilku dekli po szybach, jeszcze istnieją :-) . Jak zwykle w tej okolicy napotkałem kilka kochrów. Jest ich naprawdę sporo, czytałem że około 150 sztuk i to nie jest ostateczna liczba. Wycieczka rowerowa raczej skierowana do zapaleńców poszukiwań w terenie śladów przeszłości :-) . W okolicy upadowej III niestety brak ścieżek i trzeba kilkadziesiąt metrów przebyć piechotą - latem zapewne jest to miejsce prawie nie do przebycia. I tak polecam, każdy powód jest dobry aby trochę pokręcić na rowerze :-)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Szyby kopalniane część druga... Stopień trudności: 1.0

Dystans: 65,75 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 62 m

Suma podjazdów: 1 014 m

Suma zjazdów: 1 010 m Aza poleca trasę rowerzystom z Będzina Dokładnie rok temu próbowałem znaleźć szyby kopalniane nieistniejących już kopalni. Teraz przyszła kolej na kolejne ;-). Po niektórych został dekiel a inne przestały bezpowrotnie istnieć. Szkoda przydała by się chociaż tabliczka w miejscu gdzie kiedyś stał szyb :-(. Poranek trochę mroźny -4 stopnie i to wspaniale się składa, gdyż tam gdzie zamierzam pojechać może być "dżyzda" , która mam nadzieję będzie zamarznięta :-). Oczywiście plany musiały jak zwykle ulec zmianie a to za sprawą inwestycji, które mają miejsce na terenach byłej Kopalni Piasku „Maczki-Bór”. Zakładałem około 85 km trasy ale musiałem ją skrócić, gdyż szukanie zajęło mi więcej czasu niż myślałem. Zdjęć też nie za wiele, bateria niedomagała :-( . Zaznaczyłem co ważniejsze. Punkty wyłącznie z opisem postaram uzupełnić o zdjęcia. Muszę tylko znowu je odwiedzić :-). Traska nie jest typową wycieczką rowerową, gdyż trzeba czasami zejść z roweru aby coś zobaczyć, znaleźć, przenieść rower :-).

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Niebieski szlak pieszy z centrum Jaworzna do stawów Groble Stopień trudności: 1.0

Dystans: 72,52 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 112 m

Suma podjazdów: 1 056 m

Suma zjazdów: 1 060 m Trasę rowerową mieszkańcom Będzina poleca Aza Aby przyzwyczaić cztery litery do dłuższych przejażdżek trzeba zacząć od mniejszych :-) . I tym razem padło na niebieski szlak pieszy, który prowadzi z centrum Jaworzna do stawów Groble. Początek szlaku powinien znajdować się w okolicy oddziału PTTK ale nie znalazłem :-( Pierwszy znak zobaczyłem 500 m dalej. Z oznakowaniem niestety jest fatalnie. Przebieg szlaku trochę się rozmijał z rzeczywistością :-) czyli przebiegał w dwóch miejscach inaczej niż na mapie. Końca szlaku również nie uświadczyłem. Trochę to smutne, że oznakowania szlaków, w szczególności pieszch, przegrywają z czasem...

Tym razem wygrał asfalt około 48 km po utwardzonym.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Będzina

🚲 Trasa rowerowa: Nad zalew Przeczycko-Siewierski Stopień trudności: 1.0

Dystans: 88,13 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 142 m

Suma podjazdów: 1 823 m

Suma zjazdów: 1 801 m Aza poleca trasę rowerzystom z Będzina

Traska jak zwykle przebiega jak najczęściej bezdrożami. Tym razem 70% traski to bezdroża. WYSOKOŚĆ - DANE Z MAPY : Średnia wysokość 288.51 m

Najniższy punkt 250.8 m

Najwyższy punkt 368.5 m

Maksymalna różnica 117.69 m

Łączna wysokość podjazdów 559.50 m

Łączna wysokość zjazdów -539.89 m

Dystans podjazdów 23.99 km

Dystans po płaskim 44.93 km

Dystans zjazdów 19.59 km

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Szlak XXV-lecia PTTK - zielony-cz.I Stopień trudności: 2.0

Dystans: 113,94 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 270 m

Suma podjazdów: 2 538 m

Suma zjazdów: 2 600 m Rowerzystom z Będzina trasę poleca Aza Szlak XXV-lecia PTTK - zielony część 1/2 . Niestety z powodu awarii hamulców nie dokończyłem całego szlaku. W następnym wyjeździe to nadrobię. Szlak zielony w pewnych miejscach trzeba zmodyfikować, gdyż nie można przejechać w całości na rowerze. Zaznaczyłem na mapie punkty, w których napotkamy "problemy".

WYSOKOŚĆ - DANE Z MAPY : Średnia wysokość 274.98 m

Najniższy punkt 239.8 m

Najwyższy punkt 374.3 m

Maksymalna różnica 134.5 m

Łączna wysokość podjazdów 756.2 m

Łączna wysokość zjazdów -740.00 m

Dystans podjazdów 29.81 km

Dystans po płaskim 55.50 km

Dystans zjazdów 28.99 km

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Gdzie naprawić rower? Przegląd serwisów rowerowych w Będzinie

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Przegląd i naprawa roweru Miłośnicy jazdy na rowerze wiedzą, jak istotne jest utrzymywanie jednośladu w dobrym stanie technicznym. Jest to bardzo ważne dla komfortu oraz bezpieczeństwa podczas jazdy. Przegląd roweru powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. A najlepiej dwukrotnie - przed oraz po sezonie. Oczywiście, jeśli w trakcie sezonu zdarzą się jakieś uszkodzenia, najlepiej je od razu naprawić. Serwisować sprzęt można samodzielnie lub oddając go w ręce specjalistów. Odpowiednio dbając o swój sprzęt zapewnisz sobie, że dłużej Ci posłuży. Jest to szczególnie istotne, jeśli często na nim jeździsz. Wbrew pozorom przegląd roweru nie jest taką prostą sprawą. Jeśli chcesz samodzielnie serwisować swój rower, koniecznie poszukaj poradników, w jaki sposób to robić.