Ścieżki rowerowe do 5 km od Będzina. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 22 - 23 stycznia?

Ścieżki rowerowe z Będzina

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 5 km od Będzina, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 22 stycznia w Będzinie ma być -2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 70%. W niedzielę 23 stycznia w Będzinie ma być -2°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 60%.

Stopień trudności: 1

Dystans: 123,84 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz.

Przewyższenia: 198 m

Suma podjazdów: 1 517 m

Suma zjazdów: 1 507 m

Aza poleca trasę rowerzystom z Będzina

Wstałem skoro świt i w trasę. Jak zwykle unikamy asfaltu ale jak to bywa nie zawsze się udaje :-) Tym razem wygrywa asfalt 61%. Wiele miejsc można zwiedzić i zobaczyć piękne widoki naszej Jury. Nie polecam jednak jednego miejsca, które zaznaczyłem na trasie a mianowicie przejścia przez drogę 94. Liczyłem, że jakoś mi się uda znaleźć przejazd ale się przeliczyłem. Rower musiałem przenieść przez barierki. Polecam pokonanie traski w suche dni. Łączna wysokość podjazdów 947.70 m.

