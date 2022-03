Ścieżki rowerowe do 5 km od Będzina. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 12 - 13 marca?

Wycieczki rowerowe z Będzina

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 5 km od Będzina, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 12 marca w Będzinie ma być nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 13 marca w Będzinie ma być nan°C. Nie będzie padać.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 113,94 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 270 m

Suma podjazdów: 2 538 m

Suma zjazdów: 2 600 m

Trasę rowerową mieszkańcom Będzina poleca Aza

Szlak XXV-lecia PTTK - zielony część 1/2 . Niestety z powodu awarii hamulców nie dokończyłem całego szlaku. W następnym wyjeździe to nadrobię. Szlak zielony w pewnych miejscach trzeba zmodyfikować, gdyż nie można przejechać w całości na rowerze. Zaznaczyłem na mapie punkty, w których napotkamy "problemy".