Sarnów: policja musiała ścigać kierowcę. Ten uciekał, bo nie miał prawa jazdy, ale to nie wszystkie jego winy

Polska Press/zdj. ilustracyjne

Policjantów z będzińskiej drogówki zatrzymali 22-letniego mężczyznę, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Kierowca mazdy zatrzymany został w Sarnowie przy ul. Głównej, po trwającym chwilę pościgu. Powód do ucieczki mężczyzny stał się dla policjantów jasny, gdy dokonali sprawdzenia 22-latka w policyjnych bazach danych. Jak się okazało kierowca mazdy nie miał uprawnień do kierowania. Dalsze czynności z kierowcą i pasażerem wyjaśniły sprawę kradzieży elektronarzędzi z początku sierpnia br.