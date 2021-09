Rozpoznajecie go? Ukradł torebkę na targowisku w Będzinie i wypłacił pieniądze z bankomatu w Dąbrowie Górniczej. Policja prosi o pomoc OPRAC.: Piotr Sobierajski

Rozpoznajecie go? Policjanci poszukują mężczyzny, który ukradł torebkę na miejskim targowisku. Mężczyzna wypłacał gotówkę z bankomatu, co zarejestrowały kamery. Jeśli znacie tego mężczyznę lub go widzieliście, możecie pomóc policjantom.