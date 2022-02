Rowerem do 5 km od Będzina. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 5 - 6 marca?

Rozglądasz się za pomysłem na wycieczkę rowerową w okolicy Będzina? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 05 - 06 marca przygotowaliśmy 5 ciekawych tras. Mogą mieć różne stopnie trudności czy długości, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 5 km od Będzina. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w pobliżu Będzina proponujemy na weekend 05 - 06 marca.

Ścieżki rowerowe z Będzina We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 5 km od Będzina, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 05 marca w Będzinie ma być 5°C. Nie powinno padać. W niedzielę 06 marca w Będzinie ma być 5°C. Nie będzie padać. 🚲 Trasa rowerowa: Sosnowiec-zabytki Sosnowca Stopień trudności: 2

Dystans: 35,24 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 56 m

Suma podjazdów: 1 186 m

Suma zjazdów: 1 178 m Dominik poleca trasę mieszkańcom Będzina SOSNOWIEC historycznie należał do Małopolski. Nazwa miasta pochodzi od borów sosnowych porastających te tereny przed 1830. Pierwotna nazwa miasta brzmiała Sosnowice. W chwili uzyskania praw miejskich w 1902 nadsołectwo Sosnowiec liczyło jednak 61 tys. mieszkańców, miała własną prasę, teatr zawodowy, rozwinięte lecznictwo ze szpitalem,Jednak wzmianki o osadnictwie na tych terenach są znacznie starsze i sięgają czasów piastowskich. Najstarsza znana wzmianka o osadzie z terenu obecnego Sosnowca pochodzi być może z 1123, a o Milowicach, jak również o Klimontowie, Zagórzu i innych można mówić na podstawie dokumentu z 1228 i innych począwszy od XIII wieku.

🚲 Trasa rowerowa: Szyby kopalniane część druga... Stopień trudności: 1

Dystans: 65,75 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 62 m

Suma podjazdów: 1 014 m

Suma zjazdów: 1 010 m Trasę dla rowerzystów z Będzina poleca Aza

Dokładnie rok temu próbowałem znaleźć szyby kopalniane nieistniejących już kopalni. Teraz przyszła kolej na kolejne ;-). Po niektórych został dekiel a inne przestały bezpowrotnie istnieć. Szkoda przydała by się chociaż tabliczka w miejscu gdzie kiedyś stał szyb :-(. Poranek trochę mroźny -4 stopnie i to wspaniale się składa, gdyż tam gdzie zamierzam pojechać może być "dżyzda" , która mam nadzieję będzie zamarznięta :-). Oczywiście plany musiały jak zwykle ulec zmianie a to za sprawą inwestycji, które mają miejsce na terenach byłej Kopalni Piasku „Maczki-Bór”. Zakładałem około 85 km trasy ale musiałem ją skrócić, gdyż szukanie zajęło mi więcej czasu niż myślałem. Zdjęć też nie za wiele, bateria niedomagała :-( . Zaznaczyłem co ważniejsze. Punkty wyłącznie z opisem postaram uzupełnić o zdjęcia. Muszę tylko znowu je odwiedzić :-). Traska nie jest typową wycieczką rowerową, gdyż trzeba czasami zejść z roweru aby coś zobaczyć, znaleźć, przenieść rower :-).

🚲 Trasa rowerowa: W Małopolskie... Stopień trudności: 1

Dystans: 123,84 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz.

Przewyższenia: 198 m

Suma podjazdów: 1 517 m

Suma zjazdów: 1 507 m Trasę rowerową mieszkańcom Będzina poleca Aza Wstałem skoro świt i w trasę. Jak zwykle unikamy asfaltu ale jak to bywa nie zawsze się udaje :-) Tym razem wygrywa asfalt 61%. Wiele miejsc można zwiedzić i zobaczyć piękne widoki naszej Jury. Nie polecam jednak jednego miejsca, które zaznaczyłem na trasie a mianowicie przejścia przez drogę 94. Liczyłem, że jakoś mi się uda znaleźć przejazd ale się przeliczyłem. Rower musiałem przenieść przez barierki. Polecam pokonanie traski w suche dni. Łączna wysokość podjazdów 947.70 m.

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Będzina

🚲 Trasa rowerowa: Klika zbiorników wodnych... Stopień trudności: 1

Dystans: 110,02 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 146 m

Suma podjazdów: 1 316 m

Suma zjazdów: 1 326 m Trasę dla rowerzystów z Będzina poleca Aza

Zapowiadała się słoneczna sobota więc postanowiłem "odwiedzać" kilka zbiorników wodnych. Po drodze przejeżdżając lasami zrobiłem mały rekonesans aby przyjrzeć się grzybkom. Nawet parę znalazłem a grzybiarzy nie :-) . Lecz dzisiaj jest czas na rower więc zrobiłem parę zdjęć i w drogę. Traskę po części zapożyczyłem od użytkownika Traseo ale nie pamiętam od kogo :-( . Polecam ją przejechać w porze suchej, gdzie znajdziecie trochę asfaltu i bezdroży - dla każdego coś miłego. 77% traski to bezdroża.

Dystans: 121,46 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 239 m

Suma podjazdów: 1 633 m

Suma zjazdów: 1 626 m Aza poleca trasę mieszkańcom Będzina Jura jest wspaniałym miejscem do rowerowych wycieczek. Rozmaitość nawierzchni, zróżnicowany teren pozwoli każdemu znaleźć coś dla siebie. Wiele tras rowerowych, pieszych tras turystycznych ( temat oznakowania tras pieszych został naprawdę poprawiony, trudno się zgubić nawet na rowerze :-) ) pozwoli zwiedzić piękne miejsca. Troszkę więcej asfaltu niż bym chciał ale celem był rekonesans na szlakach po latach. I wiele zmieniło się na plus ! Powstało wiele wiat w celu odpoczynku na szlaku, pojawiły się tablice informacyjne, poprawiono oznakowanie szlaków, ogólnie jest więcej tras rowerowych niż 15 lat temu ! Wspaniale, kiedyś jeździło się na czuja z mapą w plecaku a teraz są szlaki rowerowe :-) Jak pomyślę, że kiedyś traskę przejechałem moim Flamingiem to sam się dziwię jak to zrobiłem :-) .

68% traski to bezdroża.

