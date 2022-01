Rowerem do 5 km od Będzina. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 29 - 30 stycznia?

Ścieżki rowerowe w pobliżu Będzina

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 5 km od Będzina, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 29 stycznia w Będzinie ma być 2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 80%. W niedzielę 30 stycznia w Będzinie ma być 2°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 80%.

Stopień trudności: 1

Dystans: 119,57 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 165 m

Suma podjazdów: 1 744 m

Suma zjazdów: 1 720 m

Aza poleca trasę rowerzystom z Będzina

Traska w 80% wiedzie szlakami turystycznymi, które częściowo pokrywają się ze szlakami rowerowymi. Najtrudniejszy moment to szlak zielony przed Ciągowicami, który niestety jeszcze trochę i zniknie :-( Szlak jest zaniedbany i trudny do przebycia - około 400m. Zaznaczyłem na mapie to miejsce. Jeżeli przebrniecie ten punkt to reszta jest jak przysłowiowa bułka z masłem. Łączna wysokość podjazdów 872.09 m.

