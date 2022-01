Rowerem do 5 km od Będzina. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 22 - 23 stycznia?

Rowerem w pobliżu Będzina

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 5 km od Będzina, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Stopień trudności: 1

Dystans: 130,04 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 164 m

Suma podjazdów: 1 497 m

Suma zjazdów: 1 496 m

Trasę dla rowerzystów z Będzina poleca Aza

Szlak Powstańców 1863r - zawsze przeplatał się w moich wycieczkach więc postanowiłem zwiedzić go całego. Szlak Powstańców jest pieszym niebieskim szlakiem z początkiem w Olkuszu na rynku a końcem w Bukownie przy stacji PKP. Oczywiście nie znalazłem początku i końca szlaku :-(. Długość około 53 km. Szlak wymaga "dopieszczenia", gdyż oznakowanie często rozmija się z mapą a nawet nie ma go wcale :-) . Cóż taki to urok szlaków turystycznych o które niestety nikt nie dba. Szlak do łatwych nie należy. Jest kilka miejsc, które najlepiej przejechać w porze suchej, unikniemy w ten sposób mnóstwa błota i rozlewisk.Ostatnie 3-4km szlaku mnie rozłościły na dobre :-) Brak oznakowania, mnóstwo piachu - faktycznie zrobił się szlak pieszy :-) ale co Cię nie zabije to Cię wzmocni :-) . Oczywiście dotarcie do początku/końca szlaku pozostawiam Wam do wyboru. 41% traski to bezdroża.

