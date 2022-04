Rowerem do 5 km od Będzina. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 30 kwietnia - 1 maja?

Trasy rowerowe w pobliżu Będzina

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 5 km od Będzina, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 30 kwietnia w Będzinie ma być 16°C. Nie powinno padać. W niedzielę 01 maja w Będzinie ma być 17°C. Nie będzie padać.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 123,66 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 199 m

Suma podjazdów: 1 518 m

Suma zjazdów: 1 522 m

Trasę rowerową mieszkańcom Będzina poleca Aza

Kończy się żywot opon więc asfaltu tym razem więcej niż zazwyczaj.

Traska w dużej części wiedzie szlakami turystycznymi oraz rowerowymi.

Każdy zamek jak najbardziej można zwiedzić. Nie uczyniłem tego, gdyż na każdym już byłem.Pora bardzo sucha więc przed Górą Birów dużo piachu niż zwykle. Łączna wysokość podjazdów 767.00 m.

