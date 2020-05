Rośnie liczba zarażonych koronawirusem w Będzinie. Gdzie jest źródło?

Nowe przypadki w Będzinie to dwie kobiety w sile wieku oraz starszy mężczyzna w sile wieku. Na Covid-19 zachorowała także będąca w sile wieku mieszkanka powiatu będzińskiego. Tak więc aktualnie w Będzinie mamy od początku pandemii 25 potwierdzonych przypadków koronawirusa, a siedem osób już wyzdrowiało. Jedna osoba zmarła, natomiast 109 osób objętych jest kwarantanną domową oraz znajduje się pod nadzorem epidemiologicznym Sanepidu.

W mediach społecznościowych mieszkańcy Będzina wskazują jednak na fakt, że w ostatnich dniach liczba będzinian, którzy zarazili się koronawirusem wzrasta, Jeszcze 3 maja br. było to siedem potwierdzonych przypadków (przy 1 osobie wyleczonej), natomiast 21 maja br. mamy ich już w sumie 17 (przy 7 osobach wyleczonych). Co zatem mogło się stać, że liczba chorych na Covid-19 w Będzinie stale rośnie?

Hipotezy wysuwane przez będzinian są dwie. Jedna z nich dotyczy otwarcia Targowiska Miejskiego przy ulicy Gzichowskiej w pełnym zakresie, co nastąpiło 9 maja br. Można tam już w środy i soboty kupić nie tylko owoce, środki czystości, ale także sadzonki, drzewa, meble, sprzęt mechaniczny oraz odzież. Kupujących jest faktycznie wielu, ale obsługa targowiska stara się pilnować, by przestrzegane były wszystkie wprowadzone środki ostrożności. Są więc m.in. osobne strefy wejścia i wyjścia, płyny do dezynfekcji, jednorazowe rękawiczki. Przy punktach handlowych nie może gromadzić się jednocześnie kilka osób. Jak na razie nie ma jednak potwierdzenia, że nowe przypadki zakażenia koronawirusem mają jakikolwiek związek z Targowiskiem Miejskim w Będzinie. Nie zamierza zamykać go też ponownie prezydent miasta.