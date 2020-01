Psary: zamykają fragment drogi wojewódzkiej 913 na lotnisko. Będą objazdy ZDJĘCIA

W sierpniu 2019 roku w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach podpisana została umowa na kompleksową przebudowę 13-kilometrowego odcinka tej trasy. Pierwsze prace rozpoczęły się natomiast we wrześniu 2019 roku.

Z kolei 10 stycznia o godz. 10 planowane jest wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu, związanej z całkowitym zamknięciem drogi wojewódzkiej 913 od DK78 od km ok. 5+600 na ul. Kościuszki w miejscowości Siemonia.

Obowiązujący zakaz nie będzie dotyczył mieszkańców, dojazdów do posesji oraz komunikacji miejskiej. Objazd wyznaczony będzie ulicami: Belną, Parkową, Leśną oraz Kościuszki. Obecnie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu w Gródkowie, w rejonie skrzyżowania ulicy Leśnej z ulicą Grodziecką, zostanie natomiast zlikwidowana.

Właśnie wtedy o godz. 10 zostanie zamknięty odcinek drogi od ulicy 1 Maja w Strzyżowicach do ulicy Kościuszki w Górze Siewierskiej na terenie gminy Psary.

Całkowita wartość inwestycji to 124 mln 851 tys. 916,29 zł z czego 50 mln 150 tys. zł stanowi pozyskana w sierpniu ubiegłego roku przez samorząd wojewódzki dotacja unijna . Koszt zadania dla gminy Psary to 7 mln 287 tys. 970,27 zł.

inwestycja obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej numer 913 od skrzyżowania z DK78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z drogą krajową 86 w Będzinie. Dodatkowo powstanie nowa sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i sieć wodociągowa oraz zostanie wykonane zasilanie gablot w sześciu wiatach przystankowych.

Według umowy prace potrwają do września 2021 r. Wyremontowany 13-kilometrowy fragment drogi będzie posiadał nawierzchnię bitumiczną i jedną jezdnię o szerokości od 6 do 7 metrów. Na przebudowywanym odcinku, prace będą prowadzone na 10 obiektach inżynierskich, w tym moście w Siemoni i 9 przepustach ekologicznych. Na długości 13 km powstaną trasy pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe, a w terenie zabudowanym chodniki. Wykonane będą oznakowania pionowe i poziome oraz przepusty i przejścia dla zwierząt. Prace obejmą również przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz sieci gazowej i budowę sieci wodociągowej o długości ok. 5100 metrów bieżących.

Gmina Psary od wielu lat zabiegała o przebudowę DW nr 913. Pierwszy krok w drodze do kompleksowej przebudowy tego ruchliwego i ważnego ciągu komunikacyjnego dla mieszkańców kilku gmin wykonały samorządy, przez których teren przebiega DW 913, zawiązując konsorcjum, które sfinansowało opracowanie w 2014 r. koncepcji przebudowy drogi wojewódzkiej. Gmina Psary była liderem owego konsorcjum. Koncepcja ta została później wykorzystana do przygotowania projektu budowlanego, którego wykonanie zlecił Zarząd Dróg Wojewódzkich.