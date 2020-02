Psary: remont drogi wojewódzkiej 913 na lotnisko, kolejne zmiany w organizacji ruchu

Umowę podpisali dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach Zbigniew Tabor, zastępca skarbnika gminy Psary Agnieszka Adamus-Stępień oraz Andrzej Jonkisz, reprezentujący wykonawcę, firmę Strabag Sp. z o. o. Na zaproszenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w spotkaniu uczestniczył wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń. Zgodnie z porozumieniem gmina Psary sfinansuje w trakcie realizacji kompleksowej budowy DW 913 budowę nowej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w pasie drogi. inwestycja obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej numer 913 od skrzyżowania z DK78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z drogą krajową 86 w Będzinie. Dodatkowo powstanie nowa sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i sieć wodociągowa oraz zostanie wykonane zasilanie gablot w sześciu wiatach przystankowych.

W sierpniu 2019 roku w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach podpisana została umowa na kompleksową przebudowę 13-kilometrowego odcinka tej trasy. Pierwsze prace rozpoczęły się natomiast we wrześniu 2019 roku.

Całkowita wartość inwestycji to 124 mln 851 tys. 916,29 zł z czego ponad 95 mln zł stanowi pozyskana przez samorząd wojewódzki unijna dotacja. Koszt zadania dla gminy Psary to 7 mln 287 tys. 970,27 zł.

Według umowy prace potrwają do września 2021 r. Wyremontowany 13-kilometrowy fragment drogi będzie posiadał nawierzchnię bitumiczną i jedną jezdnię o szerokości od 6 do 7 metrów. Na przebudowywanym odcinku, prace będą prowadzone na 10 obiektach inżynierskich, w tym moście w Siemoni i 9 przepustach ekologicznych. Na długości 13 km powstaną trasy pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe, a w terenie zabudowanym chodniki. Wykonane będą oznakowania pionowe i poziome oraz przepusty i przejścia dla zwierząt. Prace obejmą również przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz sieci gazowej i budowę sieci wodociągowej o długości ok. 5100 metrów bieżących.