Dobiega końca kompleksowa modernizacja energetyczna i przebudowa budynku byłej szkoły w Goląszy Górnej. W placówce zostanie utworzony klub aktywnego mieszkańca i mieszkania chronione. Łącznie wartość prac na zewnątrz i wewnątrz budynku wynosi 2 mln 649 tys. 837,15 zł, z czego 1 mln 801 tys. 402,28 zł stanowią pozyskane dotacje. Wybrano także wykonawcę zagospodarowania otoczenia budynku.

Rewitalizacja powoli dobiega końca i trzeba przyznać, że obiekt z zewnątrz prezentuje się już bardzo okazale. Zewnętrzne ściany budynku zostały pokryte nowymi tynkami cementowo-wapiennymi i odmalowane. Zakończono również tynkowanie ścian wewnętrznych i sufitów, zamontowano nową stolarkę drewnianą okienną i drzwiową. Wykonano nową więźbę dachową pokrytą dachówką ceramiczną, a na dachu budynku zamontowano instalację fotowoltaiczną.Wykonano również szereg prac niewidocznych gołym okiem, takich jak nowa instalacja wodno-kanalizacyjna oraz nowe przyłącze wodociągowe do budynku. Zabudowano w terenie prefabrykowane szambo i podłączono instalację kanalizacji. Zamontowano przewody do centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, alarmowej, CCTV - systemu pozwalającego na śledzenie z odległości zdarzeń rejestrowanych przez kamery oraz monitoringu. Wykonano także nowe izolacje cieplne i przeciwwilgociowe posadzki, wylewki cementowe, ocieplono ściany zewnętrzne za pomocą mineralnych płyt izolacyjnych oraz położono płytki i panele na podłogach. Wykonawcą wymienionego wyżej zakresu prac jest firma ROMEX Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Zrębicach.- Jednocześnie trwają prace na zewnątrz budynku. Aktualnie budowane są chodniki z kostki brukowej oraz utwardzane parkingi płytami ażurowymi. Powstają nowe schody prowadzące do wejścia głównego budynku. W zakresie wykonawcy jest także utwardzenie frezem asfaltowym drogi gruntowej prowadzącej do placu zabaw, boiska i terenu rekreacji. Przed nami jeszcze wyrównywanie powierzchni gruntu pod nasadzenia krzewów i wykonanie ogrodzenia od nieruchomości prywatnych - informują włade gminy Psary.Zagospodarowaniem terenu wokół budynku zajmuje się Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Marek Dziemba z Bytomia. Koszt tych robót wynosi 232 tys. 816,27 zł, a dotacja z Metropolitalnego Funduszu Solidarności to 200 tys. zł. Zgodnie z przedstawionym harmonogramem prace zakończą się pod koniec maja 2020 r.Lokale, które powstają w Goląszy Górnej przeznaczone będą dla osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność albo chorobę potrzebują wsparcia. Mieszkania chronione umożliwiają lokatorom prowadzenie normalnego życia, a w razie potrzeby otrzymanie niezbędnej pomocy. Prócz mieszkania chronionego w nowo wyremontowanym budynku powstanie również klub aktywnego mieszkańca – miejsce przystosowane do prowadzenia działań społecznych, zajęć umożliwiających aktywne spędzanie czasu oraz sprzyjające integracji mieszkańców.Gmina pozyskała dofinansowanie na to zadanie z wielu źródeł. Jednym z nich są dotacje unijne , na które składają się aż trzy projekty:- Remont budynku byłej szkoły w Goląszy Górnej ze zmianą sposobu użytkowania - wartość inwestycji to 1 mln 294 tys. 182,68 zł, dofinansowanie 547 tys. 589,16 zł,- Utworzenie mieszkania chronionego w budynku byłej szkoły w Goląszy Górnej - wartość inwestycji to 593 tys. 494,14 zł, dofinansowanie 504 tys. 470,01 zł.- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Goląszy Górnej - wartość to 1 mln 320 tys. 306,20 zł, dofinansowanie 549 tys. 343,11 zł.