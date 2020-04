Przy Urzędzie Gminy w Psarach maseczki i rękawiczki kupimy w specjalnym "higienomacie"

Problemy, jakie cały czas powoduje pandemia koronawirusa i dalszy wzrost zachorowań na COVID-19, a także obowiązek zakrywania nosa i ust sprawiły że, w Psarach stanął pierwszy w okolicy, specjalny automat.

Urządzenie, nazwane potocznie „higienomatem” zamontowane zostało przy wejściu do budynku urzędu, w miejscu objętym monitoringiem. Umożliwi zaopatrzenie się wszystkim potrzebującym w niezbędne środki ochrony osobistej.

Władze gminy w trosce o bezpieczeństwo swoich mieszkańców zdecydowały się na pokrycie kosztów związanych z opłatami za prąd dostarczany do urządzenia oraz wizyt pracowników firmy, którzy raz w tygodniu będą przyjeżdżać do Psar w celu napełnienia automatu i jego dezynfekcji.

- Obecnie możemy przypuszczać, że takie rozwiązanie będzie potrzebne nam na dłużej. Automat umożliwi więc obecnie zakup potrzebnych środków ochrony bezdotykowo, 24 godziny na dobę i przez siedem dni w tygodniu – informują pracownicy Urzędu Gminy w Psarach. - Przedstawiciele firmy zapewniają, że cena produktu pokrywa jedynie koszty jego produkcji. Wszystkie produkty w specjalnym automacie zapakowane są w sposób higieniczny, co pozwala na ich przechowanie. Mamy nadzieję, że takie rozwiązanie sprawdzi się i pozwoli w razie potrzeby zabezpieczyć siebie i naszych bliskich w środki ochrony bez stania w kolejkach - dodają.

Warto więc pamiętać, by cały czas zachować ostrożność, zwłaszcza, że możemy już ponownie korzystać z możliwości wyjścia m.in. do lasów i parków.