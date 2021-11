Przegląd tygodnia z 28.11.2021 w Będzinie. Najważniejsze wydarzenia od 21.11 do 27.11.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Oto stawki styczniowych emerytur 2022 - wyliczenia. Na 2022 rok rząd w ramach Polskiego Ładu przygotowuje szereg zmian. Mają one dotyczyć m.in. seniorów z najniższymi emeryturami. Osoby z najniższym świadczeniem mają zostać zwolnione z płacenia podatku. Będzie to dla nich oznaczać więcej pieniędzy w kieszeni. Zobacz, ile będzie można zyskać na zmianach w emeryturach w 2022 roku.

Znane sklepy wycofują całe partie żywności z półek i ostrzegają klientów przed spożywaniem. To m.in. jajka, sery i wędliny. Główny Inspektorat Sanitarny podjął decyzję o utylizacji tych produktów. Żywność wskazana na liście do wycofania jest skażona toksynami i bakteriami oraz zawiera niedozwolone substancje. Niektóre mogą wywoływać uszkodzenie oczu i poronienie. Sprawdź, które produkty są wycofywane klikając w galerię. Poznaj LISTĘ

Ile kosztują najdroższe domy w województwie śląskim? Jak wyglądają? Niektóre ceny przyprawiają o zawrót głowy! Sprawdziliśmy oferty z ostatniego tygodnia. Koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii. Ceny przyprawiają o zawrót głowy!

Wszystkich Polaków, którzy osiągnęli wiek emerytalny od 1 stycznia 2022 r. obejmą przepisy Podatkowego Polskiego Ładu. Gdyby nie zmiana sposobu rozliczania składki zdrowotnej, dla wszystkich byłyby to też zmiany korzystne. Jednak w przypadku osób o wysokich emeryturach zyski z niższych podatków brak możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej zniweluje korzyści. Jednak dla zdecydowanej większości emerytów od nowego roku z kwoty brutto emerytury odjęta przez ZUS zostanie tylko składka 9 proc. na ubezpieczenie zdrowotne. Zarobkujący seniorzy poza obniżką podatków od dochodów do niespełna 9,7 zł brutto miesięcznie, korzystając ze specjalnej ulgi, nie zapłacą PIT a jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Prezentujemy wyliczenia i kalkulacje, sprawdź, co czeka na seniorów w 2022 roku!