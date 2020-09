Przegląd tygodnia w Będzinie, najważniejsze wydarzenia od 30.08 do 5.09.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Będzina, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 30.08 a 5.09.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Memy o Śląsku. Co o Ślązakach myślą Internauci? Zobaczcie”?

Przegląd tygodnia Będzin od 30.08 do 5.09.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Memy o Śląsku. Co o Ślązakach myślą Internauci? Zobaczcie Jak na Śląsk i Ślązaków patrzą "gorole", a jak "hanysy"? Skąd w memach tak duża popularność śląskiej gwary? Memy o Śląsku robią absolutną furorę w internecie. W galerii zebraliśmy te najlepsze. Kliknijcie w "Zobacz galerię". 📢 Dzieci wróciły do szkoły, czyli pora na... kartkówki. Zobacz te WYJĄTKOWE! "Pani da dwójkę. Błagam!" Dzieci powróciły do szkół po blisko półrocznej przerwie! Za nimi pierwszy tydzień w nowej rzeczywistości - wszak obostrzenia związane z koronawirusem dają się we znaki. Jedna rzecz jednak się nie zmieniła, przed uczniami już wkrótce pierwsza niezapowiedziana kartkówka, sprawdzian czy dyktando. Nie uwierzysz, co dzieci potrafią napisać na klasówce... Ich pomysłowość nie zna granic. Przekonaj się zresztą sami. Kliknijcie "ZOBACZ GALERIĘ".

📢 Wypadek w Siewierzu. Jeep dachował po uderzeniu nissana micry, są ranni Do groźnie wyglądającego zdarzenie doszło w Siewierzu, na skrzyżowaniu DK1 z ulicą Bytomską. Dwie osoby trafiły do szpitala. 📢 Kwiaty do ogrodu i na balkon, które najdłużej kwitną. Zobacz, co warto posadzić, żeby kwitło do zimy Wiele kwiatów zakwita dopiero jesienią, są też takie, które kwitną przez cały sezon, aż do poważniejszych mrozów. Oto najdłużej kwitnące kwiaty do ogrodu i na balkon. 📢 500 zł mandatu za wypad na grzyby? Tego nie wolno robić w lesie. Zobacz listę Sezon na grzyby już sie rozpoczął. Dużo deszczu i wysoka temperatura powoduje, że w lasach jest bardzo dużo grzybów. Ale uważajcie na straż leśną! Grzybobranie, które cieszy się niezwykłą popularnością wśród Polaków, może skończyć się 500 zł mandatem, dlatego trzeba pamiętać o tym, jak się zachować w lesie. Czego zatem na grzybach lepiej nie robić? Wysokość mandatu, jaki wlepić może straż leśna waha się od 20 do 500 złotych. Sprawdź, za co można go dostać. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię".

📢 Colosseum w Czeladzi - największa sauna na świecie na 300 osób gotowa! Wiemy, kiedy otwarcie największej sauny na świecie - w październiku 2020. Sauna Colosseum pomieści 300 osób i zostanie wpisana do Księgi Rekordów Guinessa. To część saunarium Pałac Saturna Termy Rzymskie w Czeladzi. Jak wygląda wnętrze? Oto nowe zdjęcia. Leszek Pustułka, właściciel kompleksu zapowiadał, że wszystko ma kapać złotem. I kapie. Prócz nowej sauny w Czeladzi powstał wodny bar, jacuzzi na 40 osób, scena i basen z wodą termalną, która co miesiąc będzie dojeżdżać beczkowozami ze Słowacji.

📢 Zakopane w czasach hitlerowskiej okupacji. Unikatowe zdjęcia z czasów wojny [GALERIA] [3.09] 81 lat temu Zakopane i Podhale zostało zajęte przez wojska niemieckie. Do wtargnięcia hitlerowców doszło w pierwszych dniach września 1939 roku. Pod Giewontem w czasie okupacji większe gmachy i wiele domów zostało zajętych przez Niemców. Ci zorganizowali w Zakopanem własne urzędy, szkoły, wojskowe domy wypoczynkowe, a także szpitale wojskowe.

📢 PILNE: Jajka skażone salmonellą. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega. Sprawdźcie, czy ich nie kupiliście Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie przed zjedzeniem jaj pochodzących z jednej z ferm w Manieczkach. Wykryto tam pałeczki salmonella enteritidis na fermie kur niosek. 📢 "Najlepsze" letnie stylizacje z ulic woj. śląskiego - czyli "faszyn from Śląskie" [ZDJĘCIA] Lato 2020 już z nami. A jak wyglądają "najlepsze" letnie stylizacje z ulic woj. śląskiego? Znajdziesz je na fanpagu "Faszyn from Śląskie". Publikowane są tam fotografie... tych nieco zaskakujących stylizacji wprost z ulic naszego regionu. Tak więc, jak Śląskie ubiera się na co dzień? Oj bywa... różnie! Przekonaj się. Kliknij w "ZOBACZ GALERIĘ". 📢 Zmiany w programie 500 plus w 2021 roku. Zapoznaj się z nimi, jeśli pobierasz to świadczenie! Wygląda na to, że programie 500 plus zajdą spore zmiany, z którymi zapoznać się powinny wszystkie osoby pobierające to świadczenie. Czy możliwa jest waloryzacja 500 plus, o której wspominał wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej? Czytaj więcej, kliknij w "zobacz galerię".

📢 Rodzice z dziećmi czekali na deszczu w kolejkach do przedszkoli nawet kilkadziesiąt minut W całym kraju dzieci wracają do szkół, przedszkoli i żłobków. W niektórych placówkach rodzice z dziećmi musza odstać od kilkunastu do kilkudziesięciu minut w kolejce, by wejść do środka. Niestety aura im nie sprzyja.

📢 Białystok. Wybuch przy Kasztanowej. Cztery ofiary śmiertelne, w tym dziecko. To było rozszerzone samobójstwo (zdjęcia) Przed południem miał miejsce wybuch w domu przy ulicy Kasztanowej w Białymstoku, na miejscu działa kilkanaście zastępów straży pożarnej, policja i zespoły ratownictwa medycznego. Wiemy, że są cztery ofiary śmiertelne, w tym dziecko. Policja potwierdza: To było rozszerzone samobójstwo 📢 Rozpoczęcie roku szkolnego na archiwalnych zdjęciach. Oto tradycje związane z pierwszym dniem szkoły Pierwszego dnia września tradycyjnie odbywa się rozpoczęcie roku szkolnego - choć nie zawsze tak było. Jak dawniej wyglądały uroczystości związane z początkiem nauki? Pochody ze sztandarami, nabożeństwa, ślubowania czy pasowanie na ucznia - wszystko to zobaczycie na archiwalnych zdjęciach w galerii.

📢 W Będzinie powstaje Powiatowe Centrum Usług Społecznych. Prace nad budynkiem nie zwalniają tempa Prace nad Powiatowym Centrum Usług Społecznych w Będzinie nie zwalniają. Pandemia koronawirusa nie pokrzyżowała ważnych planów i do końca roku budynek, w którym znajdzie się PCUS ma zostać zakończony. Obecnie zakończyły się prace nad samym budynkiem, a wykonawca musi wykończyć jego wnętrze. To będzie ważne miejsce dla mieszkańców powiatu będzińskiego. 📢 Burze w woj. śląskim. Powalone i połamane drzewa, liczne podtopienia Ostatnia noc nie należała do najspokojniejszych w wielu regionach naszego regionu. Silny wiatr oraz burze, które przeszły nad całym województwem śląskim pozostawiły po sobie przede wszystkim połamane drzewa i podtopienia domów. Strażacy interweniowali łącznie 89 razy – najwięcej w powiecie zawierciańskim. 📢 Śląskie: Najciekawsze koncerty w województwie we wrześniu 2020. Sprawdź na co warto się wybrać Mimo pandemii koronawirusa, wracamy powolutku do normalności. Dobrym znakiem są koncerty, których przybywa z każdym kolejnym tygodniem w całym kraju, również w woj. śląskim. Dlatego też, już po raz kolejny, postanowiliśmy stworzyć listę muzycznych imprez w naszym województwie, które odbędą się we wrześniu. Dzieje się sporo, a każdy znajdzie coś dla siebie.

📢 Dziś, 30.08, niedziela handlowa. Polacy chcą, żeby handlowa była każda. Rząd i Solidarność są przeciwni Dziś, 30 sierpnia 2020, jest niedziela handlowa. Jedna z zaledwie siedmiu niedziel handlowych w roku. To dobra informacja dla rodziców kompletujących wyprawkę szkolną dla swoich dzieci. Otwarte będą centra handlowe, markety i dyskonty. Kolejne okazje do zrobienia zakupów w drugi dzień weekendu przypadną dopiero w grudniu. Jednak coraz głośniej słychać opinie, że w związku z pandemią ograniczenie handlu w niektóre niedziele powinien zostać zniesiony, by pobudzić gospodarkę. W niedawnym badaniu opinii publicznej wyszło, że 51 proc. Polaków chce przywrócenia wszystkich niedziel handlowych.

