Przegląd prasy z września 2021 w Będzinie, najważniejsze informacje miesiąca

Przegląd września 2021 w Będzinie: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z września 2021 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Ach co to był za ślub! Będę na "tak" do samego końca, zaufam ekspertom, zobaczymy co będzie - podkreślił Paweł z Będzina, oczekując na swoją przyszłą żonę, którą wybrali mu eksperci z TVN-owskiego programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Okazała się nią Kasia z Dąbrowy Górniczej. Para, podobnie jak pozostali uczestnicy telewizyjnego eksperymentu, wzięła ślub na Zamku Ogrodzienieckim w Podzamczu. Czy wytrwają w przysiędze?

Taką emeryturę dostaniesz na rękę w 2022 roku. Na 2022 rok rząd w ramach Polskiego Ładu przygotowuje szereg zmian. Mają one dotyczyć m.in. seniorów z najniższymi emeryturami. Osoby z najniższym świadczeniem mają zostać zwolnione z płacenia podatku. Będzie to dla nich oznaczać więcej pieniędzy w kieszeni. Zobacz, ile będzie można zyskać na zmianach w emeryturach w 2022 roku.