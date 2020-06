Przegląd prasy 9.06.2020 Będzin, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Będzina

LICYTACJE DOMÓW W WOJ. ŚLĄSKIM. Tanie domy na sprzedaż! Oto najciekawsze oferty domów do kupienia po okazyjnej cenie na licytacjach komorniczych w czerwcu, lipcu i sierpniu 2020. Sprawdź kiedy, gdzie i za ile można wylicytować dom w województwie śląskim. GALERIA ZDJĘĆ

Niektórzy mają bardzo ciekawe pomysły na to, czym udekorować ogród. Jedne potrafią doprowadzić do łez, inne – śnić się po nocach.

Wiele roślin potrzebuje rzeczy, na którą rzadko zwracamy uwagę. To ziemia o odpowiednim odczynie. Zobaczcie, jakie rośliny muszą mieć tzw. kwaśną ziemię.

Matura 2020 - dziwna to matura! W czerwcu, uczniowie w maseczkach, zalecany dystans....To jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu młodego człowieka. Na maturze liczy się przede wszystkim wiedza, ale także to, jak się na ten egzamin ubierzemy. Na jaki styl stawiają tegoroczni maturzyści? Zobacz zdjęcia wykonane przez naszych dziennikarzy, podczas egzaminu z języka polskiego. Kliknij w "zobacz galerię".

Powoli w miastach woj. śląskiego otwierają się baseny i parki wodne. Trzeba jednak zachować szczególne środki ostrożności. Sprawdziliśmy, kiedy z wodnych atrakcji będzie można zatem skorzystać w Będzinie.

Fałszywe alarmy bombowe przed egzaminami maturalnymi w woj. śląskim. Dyrektorzy ponad 60 szkół w Śląskiem otrzymali przed maturą z matematyki sygnały o różnych zagrożeniach. O każdym takim przypadku informowana była policja. Zgłoszenia zostały przyjęte i sprawdzone, ale nie ma informacji, by gdzieś potrzebna była ewakuacja i przerwano maturę. Policja ustala osoby odpowiedzialne za fałszywe alarmy bombowe.

Colosseum, największa sauna na świecie jest już niemal gotowe. Weszliśmy do środka. Powstają freski na ścianach, wodny bar, jacuzzi na 40 osób, scena i basen z wodą termalną, która co miesiąc będzie dojeżdżać beczkowozami ze Słowacji. Wnętrza wielkiej sauny w Czeladzi w woj. śląskim będą ozdobione na bogato i złoto. Wciąż toczą się tu prace. Colosseum pomieści 300 osób na 200 metrach kwadratowych. Czy uda się zorganizować we wrześniu 2020 Mistrzostwa Świata?