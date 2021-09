Przegląd prasy 8.09.2021 Będzin, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Będzina

Pandemia. Nie minął jeszcze tydzień nauki w szkołach, a pierwsze placówki oświatowe musiały już odesłać część podopiecznych przed monitory komputerów. W woj. śląskim trzy szkoły zawiesiły stacjonarne zajęcia dla pojedynczych klas. Na zdalną naukę kierowani są uczniowie bez względu na to, czy są zaszczepieni czy nie. Liczba chorych na rośnie. Dziś jest 533 zakażonych w Polsce - tydzień temu było ich o 45 proc. mniej! Gdzie ostatniej doby w woj. śląskim odnotowano przypadki zakażenia? Kliknij w galerię i sprawdź!

Nowy rok w czeladzkich szkołach rozpoczął się na dobre. W większości z nich uczniowie po powrocie do szkolnych ławek zastali odnowione klasy, korytarze, nowe boiska. Co ważne, w Czeladzi rozpoczął właśnie działalność kolejny prywatny żłobek – Bajeczka, dzięki czemu wszystkie dzieci z tego miasta mogą liczyć na opiekę.

TURYSTYKA. Z Katowic szybciej dostaniemy się pociągiem do wielu stolic Europy niż z Warszawy. Ale upolować tani bilet, to jest sztuka. PKP nie ułatwia pasażerom życia i wielu biletów nie kupimy przez internet, ale tylko w kasie na dworcu. Nie sprawdzimy nawet ceny. Jeśli marzy Wam się podróż pociągiem za granicę, przeczytajcie, do jakich stolic dojedziecie z dworca w Katowicach bez przesiadek i za ile są bilety na jesień 2021.

W Termach Rzymskich w Czeladzi we wrześniu panuje gorąca atmosfera. Wszystko to za sprawą Mistrzostw Świata Saunamistrzów AufgussWM 2021. Choć impreza w czeladzkich saunach gości od 2013 roku, teraz otrzymała honorowy patronat Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W zawodach bierze udział 80 saunamistrzów i saunamistrzyń z kilkudziesięciu krajów.