Przegląd prasy 7.09.2020 Będzin, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Będzina

Tymczasowym aresztowaniem na trzy najbliższe miesiące zakończyła się kilkutygodniowa znajomość 40-letniego mężczyzny z poznaną za pośrednictwem popularnego, internetowego portalu randkowego 40-letnią będzinianką. Adorator najwidoczniej nie chciał pogodzić się z faktem, że jego znajomość z kobieta to jedynie krótkotrwały flirt. Odtrącony zaczął nachodzić kobietę grożąc jej i niszcząc jej mienie.

W Czeladzi prawie gotowy jest już węzeł przesiadkowy “B” w ramach największej miejskiej inwestycji, a więc budowy aż trzech takich węzłów, które usprawnią zdecydowanie komunikację w tym zagłębiowskim mieście. Co równie istotne dla kierowców od dziś (poniedziałek 7 września), po 11 miesiącach znika wahadło na ul. Katowickiej, które znacznie spowalniało tutaj ruch w kierunku Sosnowca oraz Siemianowic Śląskich i Bytomia.

Kilka dni temu sławkowscy policjanci zatrzymali 59-letniego maszynistę, który mając prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie prowadził lokomotywę na terenie terminala przeładunkowego. Informację z podejrzeniami o nietrzeźwym pracowniku, przekazał policjantom przełożony, nadzorujący pracę mężczyzny.

Maciej N., kierowca, który śmiertelnie potrącił naszą dziennikarkę, trafi do aresztu na trzy miesiące. Oprócz niego na miesiąc za kratki trafią także jego brat Krystian N. oraz pasażer busa Mateusz C. Pobytu w areszcie uniknie za to Oliwia P., pasażerka busa. Łącznie w sprawie śmieci Anny Karbowniczak zatrzymano pięć osób.

