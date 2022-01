Przegląd prasy 5.01.2022 Będzin. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Będzina

Prasówka Będzin 5.01: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

We wtorek 4 stycznia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 11 670 nowych zakażeniach - to wzrost o 18 proc. do ubiegłego wtorku! Zresztą od kilku dni rejestrowana jest większa liczba zachorowań. Bardzo duża jest również liczba zgonów - minionej doby zmarły aż 433 osoby. Liczba zgonów również utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie - kilka dni temu był rekord IV fali pandemii!