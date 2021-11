Przegląd prasy 29.11.2021 Będzin. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Będzina

MACIERZYŃSTWO: Wybór szpitala to jedna z najważniejszych decyzji, jakie musi podjąć kobieta w ciąży. Szczególnie, gdy rodzimy w czasie pandemii. Na szczęście, pomimo restrykcji, część szpitali dopuszcza z powrotem porody rodzinne. W naszym regionie przybywa także miejsc, które mogą pochwalić się nie tylko opieką medyczną na najwyższym poziomie, ale także coraz lepszym wyposażeniem, gwarantującym intymność podczas porodu. Gdzie zatem rodzić w województwie śląskim? Zobaczcie naszą galerię i zaplanujcie, gdzie przyjdzie na świat Wasze dziecko.

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Będzina, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 21.11 a 27.11.2021.

Ile kosztują najdroższe domy w województwie śląskim? Jak wyglądają? Niektóre ceny przyprawiają o zawrót głowy! Sprawdziliśmy oferty z ostatniego tygodnia. Koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii. Ceny przyprawiają o zawrót głowy!

Wszystkich Polaków, którzy osiągnęli wiek emerytalny od 1 stycznia 2022 r. obejmą przepisy Podatkowego Polskiego Ładu. Gdyby nie zmiana sposobu rozliczania składki zdrowotnej, dla wszystkich byłyby to też zmiany korzystne. Jednak w przypadku osób o wysokich emeryturach zyski z niższych podatków brak możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej zniweluje korzyści. Jednak dla zdecydowanej większości emerytów od nowego roku z kwoty brutto emerytury odjęta przez ZUS zostanie tylko składka 9 proc. na ubezpieczenie zdrowotne. Zarobkujący seniorzy poza obniżką podatków od dochodów do niespełna 9,7 zł brutto miesięcznie, korzystając ze specjalnej ulgi, nie zapłacą PIT a jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Prezentujemy wyliczenia i kalkulacje, sprawdź, co czeka na seniorów w 2022 roku!