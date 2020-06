Przegląd prasy 18.06.2020 Będzin, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Będzina

Komenda Wojewódzka w Katowicach, jako pierwsza w kraju, udostępnia informacje on-line o utrudnieniach na drogach. Ogólnodostępna aplikacja pomoże wskazać miejsce i czas trwania utrudnienia przejazdu drogą, na której doszło do zdarzenia drogowego. Istotną zaletą tego rozwiązania dla wszystkich uczestników ruchu drogowego jest możliwość natychmiastowego przekonania się o tym, co zajmie nam więcej czasu – wybór drogi objazdem czy oczekiwanie w zatorze drogowym, potocznie nazywanym „korkiem”.

Debata prezydencka, która odbyła się 17 czerwca 2020 roku to już historia. Ale jaka! 11 kandydatów i 80 minut emocji, które okazały się inspiracją dla internautów. Zobacz memy, które komentują debatę prezydencką w TVP. Hity debaty to m. in. program Menelowe plus Stanisława Żółtka, czy latająca w studio mucha, której spodobała się fryzura Waldemara Witkowskiego. No i pytania zadawane przez prowadzącego Michała Adamczyka.

Przed nami kolejna edycja konkursu „Pamiętajcie o ogrodach”, który w Będzinie cieszy się sporą popularnością.