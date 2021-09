Przegląd prasy 13.09.2021 Będzin, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Będzina

Będzińscy policjanci zatrzymali 31-latka, który znęcał się nad swoją żoną. Domowy oprawca stosował przemoc fizyczną i psychiczną, a groźby kierowane w kierunku małżonki dały ostatecznie impuls do jej reakcji.

Podczas weekendu setki biegaczy i amatorów chodzenia z kijkami przyjechało do Będzina. Powód był oczywisty. Widowiskowa i niecodzienna impreza, czyli Bieg z gwiazdami. Dopisała w tym roku pogoda, dopisali uczestnicy. Przy okazji wiele osób miało okazję dowiedzieć się o Mikołaju, który potrzebuje wsparcia.

Ta inwestycja drogowa była wyczekiwana przez mieszańców i kierowców, bo ulica Letnia, prowadząca m.in. nad jezioro Pogoria IV, była w coraz gorszym stanie. Wąska, wyboista, pełna dziur i spękanego asfaltu sprawiała, że jazda tędy to prawdziwa udręka. Teraz to wszystko ma się zmienić, bowiem miasto podpisało właśnie umowę na przebudowę i remont nawierzchni tej ulicy.

Najlepsi ginekolodzy na w woj. śląskim 2021. Ginekolog niewątpliwie jest bardzo ważnym specjalistą w życiu każdej kobiety. Do którego się więc udać w województwie śląskim? Postanowiliśmy odpowiedzieć na to pytanie i stworzyć mały ranking. Oparliśmy go na ocenach, jakie otrzymali lekarze od użytkowników, w popularnym serwisie ZnanyLekarz.pl. Kliknij w galerię i sprawdź ranking.