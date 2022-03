Przegląd prasy 10.03.2022 Będzin. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Będzina

Polscy żołnierze są szczególnie ważni w dobie kryzysu militarnego na świecie. Dlatego też są wprowadzane kolejne zmiany budżecie na następne lata. Jednak zarobki żołnierzy w 2022 roku wyraźnie się zwiększyły. Wiele osób obecnie zadaje sobie pytania: co z podwyżkami dla żołnierzy i ile obecnie zarabiają wojskowi w Polsce? Te faktycznie wzrosły dla każdej szarży, począwszy od zwykłego szeregowca, aż po generała. Znamy wysokość niedawnej podwyżki w wojsku. Jak dokładnie wygląda to w przypadku konkretnych stopni w polskiej armii? Zobaczcie zestawienie w galerii!

etui do ipada mini, chroni ekran i tył urządzenia.…

Prasówka 10.03 Będzin: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Będzinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W Sławkowie, na skrzyżowaniu ulicy Okradzionowskiej i DK nr 94, ma nareszcie pojawić się sygnalizacja świetlna. To bardzo niebezpieczne miejsce, gdzie kierowcy z bocznych, lokalnych dróg włączają się do ruchu na drodze krajowej. Wielokrotnie takie manewry kończyły się tutaj kolizjami i wypadkami. O zmiany komunikacyjne w tym miejscu zabiegał od dawna mieszkaniec Bolesławia Olaf Hermann. Udało mu się także wywalczyć, by przy drogach montowane były słupy i bramownice zgodne z normą bezpieczeństwa biernego, a więc takie, które “składają się” podczas uderzenia, a nie wbijają w samochód czy motocykl.