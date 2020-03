Próbowali okraść kiosk w Będzinie. Mieli pecha

Czterech mieszkańców Będzina postanowiło w nocy okraść kiosk na ulicy Partyzantów. W tym celu zaopatrzony w nóż 16 latek podważając roletę antywłamaniową, usiłował dostać się do jego wnętrza. Pozostałe trzy osoby w wieku 20 lat obserwowały z ukrycia okolice.

Zatrzymane osoby zostały doprowadzone do jednostki policji natomiast 16 latek, jako osoba nieletnia, został umieszczony w policyjnej izbie dziecka. Sprawcy przyznali się do stawianych im zarzutów usiłowania włamania i także do innych przestępstw popełnionych na terenie Będzina.

Sprawa jest rozwojowa i policjanci zapowiadają, że lista zarzutów może się zwiększyć.