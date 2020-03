Prezydent Będzina przeciwko organizacji wyborów w maju

29 marca (niedziela) na Facebooku Łukasz Komoniewski, prezydent Będzina, udostępnił oświadczenie, w którym otwarcie sprzeciwił się otwarcie majowym wyborom prezydenckim. Ma to związek z koronawirusem, który rozprzestrzenia się w Polsce i - co oczywiste - zagraża nam wszystkim. Wpis wywołał duże poruszenie - udostępniono go ponad 500 razy, a pod nim pojawiło się mnóstwo komentarzy.

Łukasz Komoniewski mówi "nie" majowym wyborom prezydenckim