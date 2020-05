Prawie 800 kolejnych maseczek dla mieszkańców. Uszyli je skazani z Wojkowic

Zamek w Siewierzu odsłoni nowe atrakcje. Pogoda sprzyja pracom - zobacz ZDJĘCIA

Zamek w Siewierzu jest jedną z większych atrakcji w regionie zagłębiowskim. Nic więc dziwnego, że jeśli to tylko możliwe pojawiają się tutaj kolejne nowości, a sam obiekt jest modernizowany. W ubiegłym roku wyremontowany został most prowadzący do warowni, a obecnie trwa moderniza...