Prawie 300 osób zaszczepiło się podczas weekendowej akcji w Siewierzu. Powszechny Punkt Szczepień wznowił także działalność w Będzinie

Akcja szczepień przeciwko COVID-19 zorganizowana została w sobotę 8 stycznia w Siewierzu. Tego dnia w ośrodku zdrowia Polmed zaszczepiło się 280 osób. Większość z nich przyjęła dawkę przypominającą. Nie zabrakło również tych, którzy po raz pierwszy zdecydowali się na szczepienie przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2. To aż o 105 osób więcej niż podczas największej do tej pory powszechnej akcji szczepień, zorganizowanej w lecie 2021 roku na Rynku w Siewierzu.

Jak informuje miasto zainteresowanie wydarzeniem przerosło wszelkie oczekiwania. Akcję zaplanowana została w godzinach 9 - 14, jednak szczepienia zakończyły się dopiero o godz. 16. Do kolejki, która ustawiła się do punktu szczepień od samego rana, przybywali bowiem coraz to nowi chętni.

- Dziękujemy mieszkańcom za tak liczny odzew oraz odpowiedzialną postawę - podkreślają władze samorządowe Siewierza.

Na terenie miasta i gminy Siewierz w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 funkcjonują obecnie dwa populacyjne punkty szczepień: