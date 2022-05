Prawdziwe kino powraca do Siewierza. Nowości i oczekiwane seanse w ramach BNP Paribas Idę do kina

Namysłów, Odolanów, Grodzisk Wielkopolski, Babimost, Myślibórz, Więcbork, Wąbrzeźno, Golub-Dobrzyń, Żagań, Brodnica, Wschowa, Glinojeck, Nidzica, Pilawa, Łęczna, Staszów, Pińczów, Kazimierza Wielka, Sędziszów, Biskupiec, Lelów, Siewierz, Strzelce Opolskie – to miejscowości, w których do kina będzie można pójść podczas wiosennej trasy filmowej. W dniu projekcji, od przedpołudnia do wieczora, odbędzie się pięć seansów - tak, aby każdy mógł wybrać porę dogodną dla siebie.

Bilety, w cenie 18 zł normalny i 16 zł ulgowy, można w łatwy sposób kupić tego samego dnia w kasie kina lub w przedsprzedaży przez stronę internetową. Klikając w przycisk „Kup bilet” przy wybranym tytule, wystarczy wpisać swój numer telefonu, na który przyjdzie SMS z ekologicznym, cyfrowym biletem.

Trasę kina można sprawdzić: TUTAJ

BNP Paribas Idę do kina dla dzieci z Ukrainy