Prasówka Będzin 8.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Będzinie nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka 8.02 Będzin: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Będzinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Kasia Cichopek to celebrytka, która chętnie dzieli się zdjęciami ze swoich podróży. Ostatnio nie brakuje ich na jej Instagramie – Cichopek wybrała się ferie zimowe do Włoch. Przez tydzień publikowała na swoim profilu niezwykłe zdjęcia z pobytu we włoskim Piemoncie. Kasia Cichopek na urlopie nie tylko szusowała po stoku, ale i pozowała na tle budynków Turynu. Co zobaczyła we Włoszech?