Prasówka Będzin 31.07.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Będzinie nie minęło Cię nic ważnego

29-letni kierowca prowadził w Będzinie samochód, będąc pod wpływem środków odurzających. Jakby tego było mało posiadał obowiązujący go potrójny, sądowy zakaz jazdy. A to nie wszystkie jego przewinienia.

W Będzinie powstaną nowe mieszkania społeczne. Inwestycja będzie kosztować około 60 milionów złotych. Można już starać się o to, by móc zamieszkać w jednym z nowych lokali. Wnioski o ich najem przyjmowane będą do 30 sierpnia tego roku.