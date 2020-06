Prasówka Będzin 3.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Będzinie nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka 3.06 Będzin: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Będzinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Olbrzymią kwotę kar - bo ponad 2 mln zł. - nałożył śląski Sanepid na osoby nieprzestrzegające warunków kwarantanny. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że mandaty będą weryfikowane przez nowego szefa Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne dr Grzegorza Hudzika. Być może niektóre zostały nałożone na wyrost.

Objawienia, lewitacje, stygmatyzacja - oto cuda Kościoła katolickiego, których do dziś nie potrafi wyjaśnić nauka. Istnieją pewne teorie tłumaczące m.in. krew na Hostii, jednak ciężko odnieść je do wydarzeń, jakie miały miejsce na przestrzeni ostatnich 1200 lat. Co ciekawe, niektóre z cudów mogliśmy zaobserwować w XXI wieku, i to nawet w Polsce. Które z nich do dziś spędzają naukowcom sen z powiek? Sprawdź w galerii.