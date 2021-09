Prasówka Będzin 24.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Będzinie nie minęło Cię nic ważnego

Z dnia na dzień przybywa osób, które trafiają do szpitali, bo COVID-19 staje się znów coraz bardziej groźny. Sprawdziliśmy, jak zatem wygląda sytuacja w szpitalu w Czeladzi, gdzie jeszcze kilka miesięcy temu przygotowanych było ponad 100 łóżek dla tych, których koronawirus dotknął najmocniej. Okazuje się, że dziś w tej lecznicy nie ma na razie oddziału covidowego, a pacjenci, którzy mają wynik dodatni i wymagają opieki kierowani są na razie do innych placówek. Oddział wróci, jeśli będzie taka potrzeba.

Dziennikarka „Głosu Wielkopolskiego”, Anna Karbowniczak zginęła w ubiegłym roku, potrącona przez samochód. Ale kierowca i pasażerowie busa, którzy nie pomogli Ani, uciekli z miejsca tragedii i zacierali ślady, mogą spać spokojnie. Według prokuratury - to wyłącznie z winy ofiary doszło do wypadku. Zespół śledczy „Głosu Wielkopolskiego”, „NaszeMiasto”, przy współpracy z Onet.pl, dotarł jednak do informacji, które miażdżą stanowisko prokuratury i mogą okazać się przełomowe w tej sprawie. Wskazują, że to - wcześniej karany - kierowca busa zjechał ze swojego pasa ruchu i uderzył w Anię z dużą prędkością. Ale wątpliwości w sprawie jest jeszcze więcej.

Najbliższy weekend w Będzinie to wielkie muzyczno-kabaretowe otwarcie hali widowiskowo-sportowej Będzin Arena oraz na wspaniałe artystyczne show dla dzieci. Warto zarezerwować sobie wtedy odrobinę wolnego czasu.