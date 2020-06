Prasówka Będzin 17.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Będzinie nie minęło Cię nic ważnego

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Będzinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Są takie tematy, w których Ślązacy i Polacy się nigdy nie dogadają. Ślązacy wiedzą, kto wynalazł koło? Nie chodzi o to, żeby się wywyższać, choć wszyscy mamy w pamięci słowa premier Ewy Kopacz, która 5 lat temu stwierdziła w Katowicach, że "Ślązacy są mądrym narodem". Rozchodzi się o nieporozumienia.

Zastanawiacie się nad tegorocznymi wakacjami? Wybieracie wypoczynek w domowym zaciszu, ogrodach, na działkach, w górach, czy nad polskim morzem? A może spragnieni doświadczeń, poznawaniu nowych kultur i przeżycia niezapomnianej przygody na wczasach zagranicznych sprawdzacie, gdzie można się już wybrać? Pandemia koronawirusa wielu z nas pokrzyżowała wakacyjne plany. Jednak dla tych, którzy nie zrezygnowali z tych o wyjeździe zagranicznym, przygotowaliśmy zestawienie najciekawszych ofert wakacyjnych, z opcją all inclusive i wylotem z Katowic. Kliknij w galerię zdjęć z opisami.

Mieszkańcy Czeladzi przez dwa tygodnie czerwca wybierali najważniejszą inwestycję 30-lecia, która powstała w latach 1990-2020. Jak się okazało głosów spłynęło mnóstwo, a zwyciężyła zdecydowanie całkowita przemiana Parku Grabek, który stał się jednym z ulubionych miejsc wypoczynku czeladzian.

Czeladź dołączyła do grupy tych miast w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, które mają już u siebie specjalne tablice elektroniczne na przystankach autobusowych, informujące o kursowaniu poszczególnych linii. Takie tablice mają się też pojawić na kilku przystankach w Będzinie, Sosnowcu oraz Dąbrowie Górniczej.

Część z restauracji w woj. śląskim nie przetrwała okresu pandemii koronawirusa. Inne walczą teraz o być albo nie być, próbując nadrobić dość długą przerwę, kiedy to lokale musiały być zamknięte. Część z nich ratowała się wówczas chociażby cateringiem. Teraz sytuacja powoli wraca do normy, choć to właśnie w naszym regionie jest wciąż najwięcej zachorowań na COVID-19. Tak więc zalecamy ostrożność i pamięć o wytycznych przeciwepidemicznych! Sprawdźcie, gdzie warto wybrać się coś zjeść. Na jakiej podstawie przygotowaliśmy nasze zestawienie "Najlepszych Restauracji w woj. śląskim"? W roku 2018 internauci w naszym wielkim plebiscycie “Mistrzowie Smaku” wybrali właśnie TE lokale! Tam warto zjeść!

