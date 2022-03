Prasówka Będzin 17.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Będzinie nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Będzin 17.03: top 3 artykuły z wczoraj

Jeśli obywatele Ukrainy uciekają przed wojną do Polski, do swych rodzin przez Rumunię, Mołdawię, Węgry i Słowację – nie są uchodźcami wojennymi, lecz zwykłymi emigrantami. Nie dostaną PESEL-u, nie mogą się zarejestrować. Specustawa ich nie obejmuje. – Tak się stało z rodzinami naszych pracowników – informują nas pracodawcy ze Śląska. – Dlatego organizujemy autokar, który tych ludzi zawiezie na polsko-ukraińską granicę, gdzie ją przekroczą. Wtedy dostaną status uchodźcy. To jest absurd – mówią.