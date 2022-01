Prasówka Będzin 13.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Będzinie nie minęło Cię nic ważnego

Zobacz, jak prezentują się mieszkańcy Będzina i jego okolic na zdjęciach Google Street View. W ubiegłym roku samochód Google jeździł powiecie będzińskim, tak więc w 2022 czeka nas aktualizacja zdjęć naszego regionu! Po kilku miesiącach przetwarzania fotografii, nowe zapiski w Street View, zastąpią stare. Kogo wcześniej uwieczniono na zdjęciach? Jak prezentuje się nasze miasto? Zobaczcie, czy i Was sfotografowano.

Trzynasta edycja ogólnopolskiej akcji Święć się z Energą trwa. W każdym województwie zostały wybrane najpiękniej świątecznie rozświetlone miasta. To one awansowały do ogólnopolskiego finału, który rozpocznie się w piątek, 14 stycznia. W woj. śląskim wygrała Bielsko-Biała, ale na wysokim, drugim miejscu znalazła się zagłębiowska Czeladź, która zwyciężyła na tym etapie konkursu w ubiegłorocznej edycji.