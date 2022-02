Pożar w Dobieszowicach. Spaliła się sala królestwa świadków Jehowy - zobacz ZDJĘCIA

Ogień pojawił się w poniedziałek 14 lutego, około godziny 4.18 przy ulicy 27 Stycznia. Szybko się rozprzestrzenił, ponieważ budynek, w którym na co dzień spotykają się świadkowie Jehowy nie ma poddasza. Tak więc pożar objął niemal cały obiekt. By go dogasić, trzeba było rozebrać górną konstrukcję.

- Po dojeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali rozwinięty pożar parterowego obiektu. W zdarzeniu nikt nie został poszkodowany - informują strażacy z Będzina.

W akcji ratowniczo-gaśniczej udział wzięło 11 zastępów, w tym między innymi, Grupa Operacyjna KW PSP Katowice, Grupa Operacyjna KP PSP Będzin oraz dwa zastępy JRG Piekary Śląskie.