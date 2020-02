Powiat będziński: te samochody złodzieje kradli najczęściej w 2019 roku TOP 13, ZDJĘCIA

Sławków: do Euroterminala dotarł drugi pociąg z Chin. Rekordowy, bo z 50 kontenerami

W niedzielę 2 lutego 2020 roku do Euroterminala Sławków dotarł drugi pociąg z Chin. Kolejny pociąg intermodalny wyruszył z chińskiego X’ian do Polski 21 stycznia br., mając do pokonania trasę liczącą 9477 kilometrów.