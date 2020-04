Powiat Będziński: samorządy przekazują maseczki mieszkańcom, szyją je też dla innych sami mieszkańcy

- Doposażamy m.in. listonoszy, pracowników socjalnych, sprzedawców w sklepach. Działamy dwutorowo. Część szyje maseczki, to około 20 pań, organizuje materiały, a inne osoby tworzą przyłbice, które także trafiają tam, gdzie są dziś najbardziej potrzebne. Cały czas trwa także zbiórka funduszy na portalu zrzutka.pl, dzięki czemu możemy działać i poszerzać naszą działalność. Rozdajemy też maseczki mieszkańcom, nie sprzedajemy ich. Jeśli jednak ktoś miałby życzenie wesprzeć naszą zbiórkę internetową, to będziemy wdzięczni. Cieszymy się, że czeladzianie działają wspólnie i jest ogromny odzew – dodaje.

Zebrane podczas zbiórki fundusze zostaną przeznaczone m.in. na bawełnę i gumki do szycia maseczek, materiały do wykonania przyłbic, maseczki chirurgiczne trójwarstwowe, termometry, nakładki na obuwie, gogle ochronne, kombinezony ochronne, półmaski filtrujące klasa FFP3, rękawiczki nitrylowe, środki do dezynfekcji.

TUTAJ MOŻECIE WESPRZEĆ CZELADZKĄ ZBIÓRKĘ

Na maseczki mogą też liczyć mieszkańcy Wojkowic. Powstają one w ramach akcji Wojkowice szyją dla medyków. Dostarczają je mieszkańcom druhny i druhowie z OSP Wojkowice. Są już także dostępne w przychodni ZOZ.

Maseczki ochronne wielorazowego użytku trafiają też do mieszkańców Sławkowa.Kupione przez Urząd Miasta maseczki dostarczane są przez Ochotniczą Straż Pożarną bezpośrednio do każdego punktu adresowego. Do każdej maseczki dołączona jest instrukcja użytkowania. Liczba maseczek przewidziana na dane gospodarstwo domowe odpowiada liczbie zamieszkujących je osób, według stanu wynikającego ze złożonej deklaracji odpadowej.