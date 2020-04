Poważnie wyglądający wypadek na DK 86 w kierunku Katowic

Do poważnie wyglądającego zdarzenia na DK 86 w Wojkowicach Kościelnych doszło ok. godziny 12:40.

- Rzeczywiście takie zdarzenie miało miejsce - mówi sierż. sztab. Adam Bober z Komendy Powiatowej Policji w Będzinie. - Doszło do niego w Wojkowicach Kościelnych o godzinie 12:40 na DK 86, kierunek Katowice.

- Nie było osób poszkodowanych, zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja drogowa. Pojazdy, które uczestniczyły w tym zdarzeniu to Toyota Avensis i Toyota RAV4. Przyczyną było niezastosowanie odpowiedniej odległości między pojazdami.

Pomimo poważnie wyglądających skutków zderzenia nikomu nic się nie stało.

- Chwilowo był wyłączony jeden pas w kierunku Katowic, ale obecnie nie ma już żadnych utrudnień - kończy sierż. sztab. Adam Bober.