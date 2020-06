Ponad 530 tysięcy zł dla Powiatu Będzińskiego. Pieniądze wspomogą szpital

- Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi, mających służyć diagnozowaniu, izolowaniu i leczeniu chorych z podejrzeniem COVID-19 - informuje Sebastian Szaleniec, starosta będziński.

PZZOZ jest szpitalem obejmującym opieką medyczną mieszkańców powiatu oraz miast ościennych, co wymaga specjalistycznego sprzętu. Lecznica zostanie doposażona m.in. w: komplety do monitorowania pacjenta (kardiomonitor + centrala monitorująca), wózki anestezjologiczne, pompy infuzyjne dwustrzykawkowe, myjki, dezynfektory aparaty do EKG, koncentratory tlenu, ssaki, defibrylatory z wyposażeniem, łóżka z materacem, materace przeciwodleżynowe, wózki transportowe itp.

Przypomnijmy, na podstawie decyzji wojewody śląskiego w związku z pandemią koronawirusa nałożono na Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi obowiązek pozostawania w stanie podwyższonej gotowości w celu przyjęcia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Szpital podjął działania mające na celu odseparowanie pacjentów z podejrzeniem COVID-19 od pozostałych. W nowo utworzonej strukturze dodatkowej izolacyjnej Izby Przyjęć oraz Oddziału Izolacyjnego 17-łóżkowego, pacjenci są izolowani, diagnozowani a następnie przekazywani do dalszego leczenia do oddziałów szpitala.