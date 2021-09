Pomieści żywność na 200 paletach. Ma chłodnie, mroźnie, fotowoltaikę i pompy ciepła. Tak wygląda nowoczesny magazyn Caritasu w Będzinie

W czwartek 9 września 2021 r. uroczyście otwarty został nowy magazyn żywnościowy, który powstał przy al. Kołłątaja 83B w Będzinie. Jest to kolejna inwestycja Caritas Diecezji Sosnowieckiej na terenie województwa śląskiego, jaką w ostatnich latach zrealizowała w trosce o najbardziej potrzebujących. Nowoczesny magazyn poświęcił biskup sosnowiecki ks. Grzegorz Kaszak, a na uroczystości gościli m.in. przedstawiciele duchowieństwa, władz wojewódzkich, miejskich, parlamentu RP, rządu RP, a także wykonawcy inwestycji oraz zastępca prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Artur Michalski, bowiem to właśnie NFOŚiGW całość sfinansował.

W 2019 roku weszła w życie ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, która określa zasady postępowania z żywnością oraz nakłada na sprzedawców obowiązek podejmowania konkretnych działań w celu przeciwdziałania marnowaniu żywności i negatywnym skutkom społecznym, środowiskowym i gospodarczym z tym związanym. W ramach tej ustawy sklepy wielkopowierzchniowe mają obowiązek podpisywać umowy z organizacjami pozarządowymi w celu przekazywania im nadwyżek żywności, która ma trafiać do najbardziej potrzebujących.

Żywność będzie tu trafiać w całego regionu, to aż 35 sklepów Caritas Diecezji Sosnowieckiej od czterech lat prowadzi współpracę w tym zakresie ze sklepami z terenu województwa śląskiego i małopolskiego, pozyskując żywność i dystrybuując ją na terenie diecezji sosnowieckiej. Żywność ta odbierana jest ze sklepów zlokalizowanych między innymi w Będzinie, Czeladzi, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Olkuszu, Sławkowie, Sosnowcu, Wolbromiu. Do grupy głównych dostawców należy sieć sklepów Biedronka (35 obiektów), Kaufland (4 obiekty), Aldi (8 obiektów) oraz mniejsze sklepy prywatne.

Rosnące zapotrzebowanie na ten typ działalności charytatywnej doprowadziło do zrealizowania tak ważnej w sensie społecznym inwestycji. Jest to duże przedsięwzięcie logistyczne (odbiór żywności, jej przechowywanie i transport do punktów dystrybucji), na którą Caritas Diecezji Sosnowieckiej pozyskała pieniądze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W lipcu 2021 roku została ukończona budowa nowoczesnego magazynu żywnościowego wraz z całą infrastrukturą. Wartość przedsięwzięcia wynosi 3 mln 55 tys. 127,61 złotych.



Drugiego takiego magazynu nie ma dziś w całej Polsce Magazyn w Będzinie jest jednym z najnowocześniejszych w Polsce. Może jednocześnie pomieścić produkty umieszczone na 200 paletach. Część magazynu to chłodnia i mroźnia, w których przechowywana będzie żywność, wymagająca do tego niskich temperatur. Jest także zaplecze socjalne. To, co wyróżnia będziński magazyn, to liczne instalacje oraz nowatorskie rozwiązania technologiczne, które sprawiają, że jest także energooszczędny oraz przyjazny środowisku.

- Warto też wspomnieć o tym, że tutaj jest wymienionych ponad 3 tysiące ton gruntu. Proszę sobie wyobrazić, ile to było pracy. Wszystko trzeba było wywieźć, a potem przywieźć, by to było stabilne dla tego magazynu, który tutaj jest. Masa trudu, ale mamy piękny, wspaniały obiekt – podkreślił ks. Tomasz Folga, dyrektor Caritas Diecezji Sosnowieckiej, dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że tak nowoczesny magazyn stanął w Będzinie. - Teraz będziemy pracować w naprawdę świetnych warunkach, bowiem wcześniej mieliśmy magazyn o powierzchni tylko 160 metrów kwadratowych. To sprawiało, że kiedy przyjechały trzy tiry z żywnością, to nie mieliśmy jej gdzie umieścić. Musieliśmy od razu dystrybuować ją do naszych punktów w terenie. W tej chwili nie jest nas w stanie żaden transport żywności zaskoczyć. Udało się tutaj także zmieścić wiele tej nowoczesności, która pozwala dbać o środowisko. Mamy tutaj fotowoltaikę, mamy pompy ciepła, klimakonwektory. Wszystko po to, by ten magazyn był jak najmniej energochłonny, ale z drugiej strony, żeby był samowystarczalny – dodał.

W ramach projektu, oprócz stworzenia miejsca przeładunku i rozładunku żywności, która trafi do najbardziej potrzebujących, została kupiona flota samochodowa, przystosowana do transportu żywności oraz stworzone zostały nowe miejsca pracy. - To piękny obiekt. Mamy tu faktycznie nowe technologie, przystosowane do odzyskiwania energii, jest też nowoczesna flota transportowa. Cieszę się bardzo z efektów ekologicznych tej inwestycji. Ta żywność, która tu trafi, nie będzie musiała być utylizowana, czyli zaoszczędzimy dzięki temu energię. A co najważniejsze te produkty trafią do tych, którzy potrzebują wsparcia – przyznał Artur Michalski, zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW w Warszawie.



Przekazali żywność o wartości 7 milionów złotych

W zeszłym roku Caritas Diecezji Sosnowieckiej w sposób ciągły przekazywała żywność do 27 miejsc dystrybucji, o łącznej wartości 7 milionów złotych, Korzystało z tej formy pomocy 13 tysięcy osób, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej. Oprócz tego, w 2020 roku, w ramach pomocy żywnościowej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa skorzystało blisko 8500 osób.

- Cieszę się, że na mapie naszego województwa pojawił się tak ważny obiekt. Wspomoże tych, którzy potrzebują pomocy. Te liczby pokazują, jak dużą pracę w całej Polsce wykonuje Caritas. Nie tylko na rzecz Polaków, ale również tam, gdzie ta pomoc jest potrzebna poza granicami naszego kraju. W ostatnią niedzielę mieliśmy zbiórkę na rzecz będących w potrzebie Afgańczyków. Swego czasu miałem także okazję uczestniczyć w projektach Caritas na rzecz dzieci. To naprawdę ogromne wsparcie dla wszystkich. Życzę, by nigdy nie brakło na drodze ludzi dobrej woli, którzy będą pomagać w realizacji tych ważnych przedsięwzięć Caritasu - podkreślił Dariusz Starzycki, wicemarszałek województwa śląskiego.

