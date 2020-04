Polowe izby przyjęć stanęły przy szpitalach w Siewierzu i Czeladzi

Do tej pory to właśnie w tym miejscu diagnozowani byli pacjenci, u których zachodziło podejrzenie zachorowania na COVID-19, a w uzasadnionych przypadkach chorzy oczekiwali na transport do szpitala zakaźnego. Dlatego też w Czeladzi polowa izba przyjęć obecnie będzie pełniła funkcję poczekalni, a w przypadku większej liczby pacjentów stanie się miejscem, gdzie pobierane będą wymazy do badań pod kątem koronawirusa.