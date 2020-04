Policjanci zatrzymali dilera narkotyków z Będzina. Pomógł im pies

Diler z Będzina zatrzymany. Policjantom pomógł pies

Kryminalni z Komendy Policji w Będzinie zdobyli informacje o 44-letnim mieszkańcu Będzina, który może posiadać narkotyki i sprzedawać je innym.

Policjanci pojechali więc pod jego mieszkanie wraz z psem z katowickiej komendy. Pies Naga jest wyszkolony do wyszukiwania narkotyków. Mundurowi wkroczyli do akcji, gdy do domu 44-letniego dilera przyszedł 29-letni klient.

Przeszukano dom mężczyzny, w którym udało znaleźć się różne narkotyki. Wywęszone przez Nagę narkotyki ukryte były między innymi w szafkach. Śledczy zabezpieczyli marihuanę, z której można było przygotować ponad 600 porcji, prawie 500 tabletek ekstazy oraz haszysz.

44-latek został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Dilerowi grozi nawet do 10 lat więzienia. Jego losem zajmą się sąd i prokurator.