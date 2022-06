Plaża miejska nad Czarną Przemszą w Będzinie to też ciekawe miejsce na letni wypoczynek. Przekonajcie się sami!

Wszyscy mogą skorzystać na miejscu ze strefy rekreacji, która obejmuje zarówno miejsca do odpoczynku, jak również aktywnego spędzania czasu, np. podczas gry w piłkę plażową czy ćwiczenia na mini siłowni. Dla najmłodszych została przygotowana edukacyjna ścieżka dydaktyczna. Wypoczywający nad Czarną Przemszą mogą skorzystać z leżaków, a także - upalnym latem - schłodzić się dzięki rozstawionym kurtynom wodnym, albo skorzystać z kąpieli w rzece.

Na miejskiej plaży w Będzinie możemy pod palmami poczuć odrobinę egzotyki, a wypoczywając posilić się w plażowym barze. Bar - przy ulicy Brzozowickiej 120 - zaprasza od godziny 10 do 20. W ofercie są m.in. ciepłe i zimne napoje, lody, przekąski. W przypadku deszczowej pogody bar będzie zamknięty. Na gości czeka dodatkowa nadbudowa plażowego baru drewnianymi belkami. Najbardziej ucieszą się pewnie najmłodsi, bo dla nich dodatkowo przygotowany został ogromny piracki statek ze zjeżdżalniami.

- To takie nasze, będzińskie miejsce. Można tutaj przyjść, wybierając się na dłuższy spacer, można przyjechać na rowerze lub też podjechać samochodem. Jak komu wygodnie. Szczególnie poranki są tu wyjątkowe. Śpiewają ptaki, wiele osób przychodzi wówczas na spacer z psami. A jeśli chcemy się pobawić w większym gronie, to wystarczy wybrać się popołudniami czy w weekend. Jest duża szansa, że trafimy na imprezę zorganizowaną przez miasto. Tu często coś się dzieje - mówi Anna Falęcka, którą spotkaliśmy ostatnio na plaży nad Brzozowicą w Będzinie.

Plaża miejska w Będzinie zainaugurowała swoją działalność w 2018 roku i od razu stała się jednym z ulubionych miejsc wypoczynku mieszkańców Zagłębia. Do pierwszych atrakcji dołączyła wiata grillowa oraz kolorowa fontanna, podświetlana reflektorami ledowymi. Fontanna ma nawierzchnię wykonaną z płyt granitowych i składa się z dyszy głównej umieszczonej centralnie, bijącej wodą do wysokości 3 metrów oraz dwunastu dysz strumieniowych, umieszczonych na planie okręgu, bijących wodą do 1,5 metra.

W ramach drugiego etapu prac ma nad Brzozowicą powstać docelowo basen wraz z wodnymi atrakcjami dla najmłodszych, tężnia solankowa oraz ścieżki rowerowe na wałach rzeki. Oprócz tego powiększy się także parking i zostanie nasadzona nowa roślinność. Te prace uzależnione są jednak od możliwości finansowych miejskiego budżetu.