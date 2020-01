Pierwszy pociąg z Chin wjechał do Polski szerokim torem LHS bez przeładunku na granicy. Wczoraj dotarł do stacji końcowej Sławków LHS

– Cieszę się, że pociąg szybko i bezpiecznie dotarł do Polski, wykorzystując najdalej na Zachód wysuniętą linię szerokotorową. Dzięki temu rozszerzamy naszą ofertę transportową i logistyczną o kolejne produkty intermodalne. Wpisuje się to w strategię spółki, której celem jest dywersyfikacja przewozów i kierunków transportu – mówi Zbigniew Tracichleb, prezes zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa.

Jak informuje portal lhs.com.pl, ruchomienie połączenia z Chin do Sławkowa jest efektem kilkuletniej pracy nad tym projektem. Nawiązanie współpracy PKP LHS z Xi’an Free Trade Port Construction and Operation oraz partnerami logistycznymi z Kazachstanu, Rosji i Ukrainy pozwoli na uruchomienie regularnych połączeń z Xi’an do Sławkowa LHS, które docierać będą w 10-12 dni.

– O wyborze szerokotorowej linii LHS zdecydowały nasze atuty, takie jak: brak konieczności przeładunku na granicy Unii Europejskiej, możliwość prowadzenia najdłuższych pociągów kontenerowych w Europie o długości do 950 m oraz potencjał „Euroterminala Sławków”. To hub logistyczny posiadający duże możliwości dalszej dystrybucji ładunków z Chin oraz ich koncentracji i wysyłki w drogę powrotną. Sławków to również początek trans-kaspijskiej trasy TMTM, co stwarza dogodną możliwość eksportu żywności a tym samym zbalansowania ładunków w kierunku do Chin. Jestem przekonany, że obie trasy odegrają ważną rolę w rozwoju przewozów kolejowych na Nowym Jedwabnym Szlaku – mówi dla portalu lhs.com.pl Dariusz Sikora, członek zarządu do spraw handlu i eksploatacji PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa.